США планируют наложить санкции на один из крупнейших российских банков: что об этом известно

Решение будет принято с невиданной оперативностью – до конца ноября этого года

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена может добавить в санкционный список третий по размеру активов российский банк — "Газпромбанк". Этот банк используется российским режимом как своеобразный "хаб" для газовых расчетов между РФ и Европой.

Об этом сообщает японское издание Nikkei. Отмечается, что именно из-за своей роли "хаба" "Газпромбанк" долго избегал санкций со стороны европейских стран и Соединенных штатов.

Но перед тем как покинуть Белый дом, администрация Байдена решила отправить этот банк под санкции. В частности, "Газпромбанку" будут запрещены какие-либо операции с американскими банками – что автоматически лишит его других клиентов, поскольку мало кто может позволить себе вторичные санкции.

Кроме того, решение будет принято с невиданной оперативностью – до конца ноября этого года. Причем США уже сообщили об этом партнерам по G7, отметив, что решение не будет меняться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в конце декабря 2023 года Байден подписал указ об экономических мерах по финансовым учреждениям, помогающим России покупать подсанкционные военные товары. Речь идет о соглашениях в сфере обороны, технологий, строительства, а также аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пушки на фронте могут замолчать, если наложить санкции на важное сырье, которое импортирует Кремль из Европы.