США планують накласти санкції на один з найбільших російських банків: що про це відомо

Рішення буде ухвалене з небаченою оперативністю – до кінця листопада цього року

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена може додати до санкційного списку третій за розміром активів російський банк – "Газпромбанк". Цей банк використовується російським режимом, як своєрідний "хаб" для газових розрахунків між РФ та Європою.

Про це повідомляє японське видання Nikkei. Зазначається, що саме через свою роль "хабу" "Газпромбанк" тривалий час уникав санкцій з боку європейських країн та Сполучених штатів.

Але перед тим, як покинути Білий дім, адміністрація Байдена вирішила відправити цей банк під санкції. Зокрема, "Газпромбанку" будуть заборонені будь-які операції з американськими банками – що автоматично позбавить його інших клієнтів, оскільки мало хто може дозволити собі вторинні санкції.

Окрім цього, рішення буде ухвалене з небаченою оперативністю – до кінця листопада цього року. Причому США вже повідомили про це партнерів по G7, зазначивши, що рішення змінюватися не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще наприкінці грудня 2023 року Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що російські гармати на фронті можуть замовкнути, якщо накласти санкції на важливу сировину, яку імпортує Кремль з Європи.