В США анонсировали масштабный пакет санкций против России: по каким сферам планируется удар

Санкции будут направлены не столько против РФ, сколько против ее помощников в обходе санкций

США планируют в ближайшее время объявить новый крупный пакет санкций, направленный против России. Санкции будут внедряться не только против российского режима, но и против зарубежных помощников россиян, которые снабжают РФ подсанкционными товарами и помогают российской агрессии в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 23 октября в Белом доме. Он охарактеризовал санкции как "значительные" и заверил, что о них будет объявлено в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", – отметил чиновник.

При этом Кирби не предоставил подробности санкций. В частности, чиновник не сообщил, против каких лиц, стран и предприятий ограничения будут применены. Это сделано из соображений безопасности – россияне и их приспешники из других стран не должны подготовиться к санкционному удару и минимизировать вред для себя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря прошлого года президент США Джозеф Байден подписал указ об экономических мерах против финансовых учреждений, помогающих России покупать подсанкционные военные товары. Речь идет о соглашениях в сфере обороны, технологий, строительства, а также аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.

Президент Владимир Зеленский 19 сентября 2024 года подписал указ об очередных санкциях против России и союзных Кремлю режимов. Под ограничения попали шесть физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.