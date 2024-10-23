Россия разработала схему уклонения от санкций: планирует перегружать СПГ прямо в море

Благодаря этому российский режим планирует решить несколько проблем

Россия в целях уклонения от западных санкций планирует организовать перевалку сжиженного природного газа с судна на судно прямо в море. Перевалку будут производить в Баренцевом и Беринговом морях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Так, Россия разработала планы организовать перевалку СПГ, чтобы высвободить для крупнейшего производителя СПГ, компании "Новатек", больше танкеров ледового класса.

Таким образом, российский режим намерен решить несколько проблем. Первая из них – обход санкций, поскольку перегружаться СПГ будет в море. Вторая – проблема нехватки судов, способных плавать в арктических водах. Первая площадка для перевалки будет создана в водах у бухты Чоша в Баренцевом море, ее будет контролировать "Обский аммиак", дочерняя компания "Новатека". Вторую площадку создадут в водах бухты Креста в Беринговом море.

Мощность обоих объектов оценивается в 4,1 миллиона кубометров СПГ и 1,4 миллиона кубометров газового конденсата в год для каждого из них. Перегрузки будут происходить тогда, когда этому не помешает лед.

Как писал "Телеграф", правительство Германии поддержало предложение внести в четырнадцатый пакет санкций Европейского Союза против российского режима запрет на импорт в страны ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ). Германии российский газ больше не нужен, другим странам – тоже.

Отметим, что более 90% российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году на сумму 15,5 миллиарда евро обеспечили морские отрасли поддерживающих Украину стран, в том числе члены G7 и Европейского Союза (ЕС). Из них 96% СПГ были экспортированы при содействии таких стран, включая Австралию, Норвегию и Швейцарию.