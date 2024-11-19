"Украина не торгует своим суверенитетом": что говорится о переговорах в "Плане стойкости"

Полный текст плана будет оформлен только в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде "План внутренней стойкости". Он состоит из 10 пунктов и один из них охватывает вопросы о возможных переговорах с РФ.

Зеленский заверил, что страна не торгует своим суверенитетом или безопасностью и не позволит использовать себя в предвыборных баталиях. Об этом он заявил во время выступления в ВР.

"Самостоятельно Украина будет определять как ей жить сейчас и как жить дальше. Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию", — резюмировал глава государства.

Это скорее всего намек на публикации в западной прессе о том, что переговоры о прекращении огня будут содержать "пункт" об оставлении под контролем РФ все захваченных ранее украинских территорий.

"Возможно, Украине придется кого-нибудь в Москве пережить, чтобы добиться всех своих целей… Чтобы восстановить полную целостность Украины", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский назвал условия переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости. В нем говорится о политике в отношении героев.