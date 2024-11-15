В Кремле открыли, какие сказки Путин рассказал Шольцу об Украине и переговорах

Без "агрессивного НАТО" не обошлось

В ходе беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом лидер России Владимир Путин выдвинул несколько очередных ультиматумов. Не обошлось и без нарративов об "агрессивной политике НАТО".

Об этом говорится в сообщении Кремля. Разговор двух политиков состоялся по инициативе Германии 15 ноября.

По словам Путина, одной из причин нападения на Украину была политика НАТО, которая "направлена на создание на украинской территории антироссийского плацдарма".

Путин подчеркнул, что якобы никогда не отказывался от переговоров по мирному урегулированию. Однако это должно происходить только на условиях РФ с учетом новых территориальных реалий.

Лидер РФ назвал условием "деградации" отношений между РФ и Германией "недружественный курс" властей Берлина по отношению к Москве.

"Договорено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", – написали в Кремле.

Напомним, что оба политика последний раз проводили телефонный разговор два года назад. На этот раз основное внимание было приковано к войне в Украине и достижению мира. Германия настаивает на прекращении войны и обещает и дальше поддерживать Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин может потребовать от будущего президента США Дональда Трампа назначения нового президента в Украине.