В Румынии может появиться учебный центр для украинских морпехов: когда это произойдет

Он будет функционировать в течение двух лет при предварительном одобрении военными партнерами

В Румынии могут одобрить создание учебного центра по подготовке украинских морских пехотинцев. С соответствующей просьбой в парламент обратился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Об этом сообщило издание Euractiv. Йоханнис подчеркнул в письме парламенту необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских военных.

Это предложение было сделано в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которая управляет механизмом, направленным на усиление морских способностей страны.

В издании отмечается, что Румыния будет поддерживать подготовку украинской морской пехоты в пределах имеющихся возможностей. Взносы международного сообщества помогут поддерживать работу центра, а Великобритания обеспечит полное финансирование на начальном этапе его развития.

Отмечается, что центр будет функционировать в течение двух лет при предварительном одобрении военными партнерами. Румыния также оставляет за собой право отказаться от своих обязательств в любой момент тренировочного процесса, добавило издание.

Следует добавить, что 18 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл с первым заграничным визитом в Румынию в рамках регионального турне и встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску. В ходе встречи они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

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