Санду победила, но над Молдовой новая угроза: что задумал Кремль на этот раз

Парламентские выборы в Молдове в 2025 году снова станут противостоянием проевропейских и пророссийских сил.

Президентские выборы в Молдове завершились победой действующего проевропейского и проукраинского главы государства Майи Санду. Впрочем, это волеизъявление — своего рода подготовка к парламентским выборам, которые пройдут в 2025 году и не будут легкими для прозападных сил.

Подробнее рассказывает "Телеграф".

В чем важность парламента

Согласно законодательству, парламент и назначенный им премьер-министр в Молдове имеют значительные полномочия, в то время как функции президента ограничены. Благодаря тому, что ныне контроль над законодательным органом сохраняет партия Санду "Действие и Солидарность" (PAS), ей удается единолично курировать работу и парламента, и правительства.

Впрочем, результаты социологического исследования Международного республиканского института (IRI) свидетельствуют о том, что поддержать правящую партию PAS на следующих выборах будут готовы 33% граждан Молдовы. И этого будет недостаточно для формирования монобольшинства.

В молдавский парламент могут пройти пророссийские силы, которые будут тормозить путь страны в ЕС и продвигать альтернативную политике Санду повестку дня.

Кто хочет союза с РФ

Так, на втором по популярности месте – Партия социалистов (PSRM). Ее поддерживают 15% опрошенных IRI граждан. Лидером политсилы является бывший пророссийский президент страны Игорь Додон. В свое время политик обещал возобновить экономические отношения Молдовы с Россией и отменить соглашение об ассоциации с ЕС.

В октябре Додон показательно проигнорировал референдум по европейскому будущему страны, не взяв на участки соответствующий бюллетень.

"Я считаю, что так называемые "хорошие времена" последних четырех лет должны закончиться. Люди хотят президента, который будет представлять всех граждан, а не будет разделять их на "хороших" и "плохих". Нам нужен уважающий конституцию лидер, выступающий за справедливость и открытый к диалогу как с Западом, так и с Востоком», — аргументировал это Додон.

Ранее в этом году политик заявлял, что "дружба и сотрудничество с Россией и российским народом отвечают национальным интересам Молдовы и молдавского народа".

На президентских выборах Партия социалистов поддержала кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Несмотря на поражение, отныне Стояногло с значимой общественной поддержкой за спиной становится топ-игроком на политической арене.

Главная интрига — стратегия политика на парламентские выборы: продолжит ли он двигаться вместе с социалистами или начнет собственный партийный проект. Последний вариант имеет все шансы на успех.

Хотя Стояногло называет себя проевропейским политиком, говоря о странах-партнерах, с которыми Молдова должна укреплять отношения, он называет и Россию.

9% опрошенных молдован выразили поддержку ныне запрещенной партии "Шор". За ней стоит осужденный за мошенничество и отмывание денег олигарх Илан Шор, который в 2019 году сбежал из страны и в настоящее время осел в Москве.

Представители пророссийской политсилы неоднократно организовывали антиправительственные протесты в Молдове с целью дестабилизации ситуации. Главная цель "шоровцев" — сорвать евроинтеграционный путь страны и повернуть ее в сторону союзничества с Россией.

19 июня 2023 года Конституционный суд Молдовы признал партию "Шор" "неконституционной" и распустил ее. Однако политическая сила зарегистрировалась заново под названием "Шанс".

Кроме того, в апреле 2024 года Шор собрал около полутысячи своих соратников на съезд в центре Москвы, в ходе которого заявил о создании политического блока "Победа". В него вошли партии "Шор", "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и силы спасения Молдовы" и "Виктория".

Возглавил блок Илан Шор, глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем политсовета блока, а депутат Марина Таубер – секретарем исполкома. Не скрывая приверженности России, 9 мая эта троица засветилась на параде на Красной площади в Москве, а в июне — на Питерском международном экономическом форуме.

"Наш блок назван "Победа", и речь идет не только о победе на предстоящих выборах. После них начнется настоящая работа. И сейчас важно, чтобы победу одержал разум. Мы предлагаем новый путь для Молдовы.

Идея ЕС – это фантом, она губительна для граждан и страны… Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом – Ред.) – с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача состоит в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы будем действовать", – рассказывал Шор весной.

В ходе еврореферендума и президентских выборов полиция Молдовы обвинила Илана Шора в перечислении 39 миллионов долларов на банковские счета жителей страны для покупки голосов в поддержку пророссийских сил. Следователи обнаружили около одного миллиона переводов в сентябре и октябре через российский банк "Промсвязьбанк". Майя Санду заявляла, что Шор мог купить до 300 тысяч голосов.

Очевидно, что "сетка Шора", профинансированная Кремлем, хоть и потерпела поражение сейчас, будет дальше развиваться. Следующая ставка Москвы – именно на парламентские выборы. Идеальный для РФ вариант – повторить в Молдове "грузинский сценарий" с проевропейским президентом, но пророссийским парламентом во главе страны.

Кто за Европу

Кроме прозападной партии президента Санду, в Молдове есть и другие силы, поддерживающие движение страны в ЕС. В мае 2024 года они подписали совместное заявление, в котором пообещали содействовать евроинтеграции Молдовы, "ставя интересы общества выше личных, групповых и партийных интересов".

Инициатором пакта "За Европу" стал политический блок "Вместе", в который входят Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB), социально-политическое движение "Лига городов и коммун" (LOC) и Партия перемен.

Документ подписали правящая партия "Действие и Солидарность" (PAS), Экологическая зеленая партия, Социал-демократическая европейская партия (PSDE), партия мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение", "Партия развития и консолидации Молдовы" (PDCM), партия "Свобода народа", Либерал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и партия "Сила народа".

Словом, ситуация в Молдове динамичная, поэтому делать окончательные прогнозы о событиях в следующем году рано. Но и у Майи Санду, и у любого другого молдавского политика, действительно не желающего допустить российского сценария на парламентских выборах — много работы впереди. Ведь речь идет о компромиссах и возможных объединениях на фоне угрозы со стороны пророссийских сил.

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