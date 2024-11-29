Повстанцы захватили Алеппо, армия Асада бросает склады с оружием: какая ситуация в регионе (фото, видео)
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Пропагандисты тем временем заныли, что зря взорвали Пригожина и разогнали ЧВК "Вагнер"
Сирийская армия и оппозиционные группировки, которые прекратили столкновения после соглашения о прекращении огня, подписанного в Сирии в марте 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки Хаят Тахрир Аль Шам. Повстанцы за три дня взяли под контроль 550 кв. км и 70 населенных пунктов в Алеппо и Идлибе.
Об этом сообщили в издании Haber Türk. Четверо мирных жителей, в том числе двое студентов, погибли в результате бомбардировки HTS студенческих общежитий университета в Алеппо, Сирия.
Как известно, группировки повстанцев в Сирии поддерживает Турция, видя в них, в первую очередь, средство борьбы с курдами.
Источники сирийской армии и оппозиции сообщили, что российские и сирийские военные самолеты бомбили контролируемую оппозицией северо-западную Сирию вблизи турецкой границы и пытались отразить атаку оппозиции, впервые за многие годы захватившей территорию.
В Кремле заявили, что хотят, чтобы сирийское правительство как можно быстрее восстановило конституционный порядок в регионе после нападения оппозиции, впервые за многие годы захватившей землю в районе Алеппо.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает эту атаку как нарушение суверенитета Сирии и хочет, чтобы власти действовали быстро, чтобы восстановить контроль.
27-28 ноября вооруженные группы оппозиции, быстро продвигаясь из западной сельской местности Алеппо в центр, взяли под контроль всего 56 сел и пунктов.
На сегодняшнее утро HTS взяла под контроль территорию площадью примерно 550 квадратных километров на линии фронта в Идлибе и Алеппо.
Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что армия Асада отступает и бросает склады с оружием, которые захватывает оппозиция.
"Российские пропагандисты тем временем заныли, что зря взорвали Пригожина и разогнали ЧВК "Вагнер". Без него в Сирии все посыпалось", — говорится в сообщении.
Отметим, Сирия является одним из немногих государств, которые поддерживают Россию в войне против Украины. После широкомасштабного вторжения РФ в Украину было немало сообщений о вербовке Москвой граждан Сирии для участия в войне с Украиной в рядах росармии.
Напомним также, РФ начала проведение в Сирии спецоперации, где бушевали боевые действия между правительственными войсками, различными группами повстанцев, и джихадистами.
Росавиация тогда активно бомбила Алеппо, и битва за этот город стала трагически известной.
Ранее "Телеграф" писал, что во время разгона "майдана" в Грузии пострадали десятки человек.