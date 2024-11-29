Пропагандисты тем временем заныли, что зря взорвали Пригожина и разогнали ЧВК "Вагнер"

Сирийская армия и оппозиционные группировки, которые прекратили столкновения после соглашения о прекращении огня, подписанного в Сирии в марте 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки Хаят Тахрир Аль Шам. Повстанцы за три дня взяли под контроль 550 кв. км и 70 населенных пунктов в Алеппо и Идлибе.

Об этом сообщили в издании Haber Türk. Четверо мирных жителей, в том числе двое студентов, погибли в результате бомбардировки HTS студенческих общежитий университета в Алеппо, Сирия.

Как известно, группировки повстанцев в Сирии поддерживает Турция, видя в них, в первую очередь, средство борьбы с курдами.

Источники сирийской армии и оппозиции сообщили, что российские и сирийские военные самолеты бомбили контролируемую оппозицией северо-западную Сирию вблизи турецкой границы и пытались отразить атаку оппозиции, впервые за многие годы захватившей территорию.

В Кремле заявили, что хотят, чтобы сирийское правительство как можно быстрее восстановило конституционный порядок в регионе после нападения оппозиции, впервые за многие годы захватившей землю в районе Алеппо.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает эту атаку как нарушение суверенитета Сирии и хочет, чтобы власти действовали быстро, чтобы восстановить контроль.

27-28 ноября вооруженные группы оппозиции, быстро продвигаясь из западной сельской местности Алеппо в центр, взяли под контроль всего 56 сел и пунктов.

На сегодняшнее утро HTS взяла под контроль территорию площадью примерно 550 квадратных километров на линии фронта в Идлибе и Алеппо.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что армия Асада отступает и бросает склады с оружием, которые захватывает оппозиция.

"Российские пропагандисты тем временем заныли, что зря взорвали Пригожина и разогнали ЧВК "Вагнер". Без него в Сирии все посыпалось", — говорится в сообщении.

Отметим, Сирия является одним из немногих государств, которые поддерживают Россию в войне против Украины. После широкомасштабного вторжения РФ в Украину было немало сообщений о вербовке Москвой граждан Сирии для участия в войне с Украиной в рядах росармии.

Напомним также, РФ начала проведение в Сирии спецоперации, где бушевали боевые действия между правительственными войсками, различными группами повстанцев, и джихадистами.

Росавиация тогда активно бомбила Алеппо, и битва за этот город стала трагически известной.

Ранее "Телеграф" писал, что во время разгона "майдана" в Грузии пострадали десятки человек.