Отмечается, что службы компании-оператора нефтепровода начали ликвидацию аварии

В Польше 1 декабря произошла утечка нефти на нефтепроводе "Дружба". Нефтепровод, играющий ключевую роль в поставках нефти в Польшу и Германию, получил повреждения в районе Пневы, причины повреждения неизвестны.

Об этом говорится в заявлении компании-оператора "Дружбы", PERN SA. Отмечается, что польская компания уже перекрыла транспортировку нефти на проблемном участке и изучает ситуацию.

"В воскресенье утром была обнаружена утечка в сырьевом трубопроводе близ города Пневы, на одной из двух нитей западного участка, по которому сырая нефть поступает на НПЗ в Германии. Прокачка на поврежденной линии немедленно прекращена, а поставки нефти продолжаются по второй линии, технические возможности которой полностью отвечают объемным потребностям заказчиков", – сообщила компания.

Отмечается, что службы PERN обнаружили место утечки и начали ликвидацию аварии. Планируется герметизация поврежденного участка с последующей заменой трубы на новую.

"Работы не повлияют на текущие поставки нефти и работу государственной дороги. Местным жителям ничего не угрожает. Причины инцидента пока неизвестны, их будет расследовать внутренний комитет PERN", — сообщили в компании.

Напомним, что аналогичная авария на нефтепроводе произошла в октябре 2022 года. Вечером, 11 октября 2022 года, на нефтепроводе в Польше произошла утечка, причину которой долго пытались установить. Считается, что кого-то делать виноватым рано, но есть вероятность того, что это результат деятельности России.

Отметим, что еще в первые месяцы войны некоторые чиновники считали, что нефтепровод "Дружба" можно использовать для давления на некоторых российских союзников из Европы, включая Венгрию. После этого венгерские дипломаты выражали свое острое недовольство подобными идеями. Впрочем, конечно, никаких диверсионных действий украинская сторона совершать не стала.