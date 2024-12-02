У Польші стався витік нафти з нафтопроводу "Дружба": що відомо про аварію

Зазначається, що служби компанії-оператора нафтопроводу почали ліквідацію аварії

У Польщі 1 грудня стався витік нафти на нафтопроводі "Дружба". Нафтопровід, який відіграє ключову роль у постачанні нафти в Польщу та Німеччину, отримав пошкодження у районі Пневи, причини пошкодження невідомі.

Про це сказано у заяві компанії-оператора "Дружби", PERN SA. Зазначається, що польська компанія вже перекрила транспортування нафти на проблемній ділянці та вивчає ситуацію.

"У неділю вранці був виявлений витік у сировинному трубопроводі поблизу міста Пневи, на одній із двох ниток західної ділянки, якою сира нафта надходить на НПЗ у Німеччині. Прокачку на пошкодженій лінії негайно припинено, а поставки нафти продовжуються по другій лінії, технічні можливості якої повністю відповідають об'ємним потребам замовників", – повідомила компанія.

Зазначається, що служби PERN виявили місце витоку та почали ліквідацію аварії. Планується герметизація пошкодженої ділянки з подальшою заміною труби на нову.

"Роботи не вплинуть на поточні поставки нафти та роботу державної дороги. Місцевим жителям нічого не загрожує. Причини інциденту наразі невідомі, їх розслідуватиме внутрішній комітет PERN", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, що аналогічна аварія на нафтопроводі сталася у жовтні 2022 року. Ввечері, 11 жовтня 2022 року, на нафтопроводі у Польщі стався витік, причину якого довго намагалися встановити. Вважається, що когось робити винуватим зарано, але є ймовірність того, що це результат діяльності Росії.

Зазначимо, що ще у перші місяці війни деякі українські чиновники вважали, що нафтопровід "Дружба" можна використовувати для тиску на деяких російських союзників із Європи, включаючи Угорщину. Після цього угорські дипломати висловлювали своє гостре невдоволення подібними ідеями. Втім, звісно ж, жодних диверсійних дій українська сторона вчиняти не стала.