В России загорелся нефтепровод: есть погибшие и пострадавшие, подробности (фото)

Три человека попали в больницу в результате происшествия

В Оренбургской области России случился пожар на нефтепроводе, в результате чего погибли два человека. Прокуратура региона организовала проверку по данному факту.

Инцидент произошел в Курманаевском районе во время сварочных работ в понедельник, 9 сентября. Трубопровод расположен на территории Гаршинского месторождения.

"В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Минздрав области заявляет, что в результате происшествия на нефтепроводе также есть трое пострадавших. Их доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного оценивается как средней тяжести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 сентября в Белгородской области России во время атаки дронами под ударом оказалась нефтебаза. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. В сети тем временем появились фото и видео, сделанные недалеко от места происшествия.