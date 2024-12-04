Повстанцы начали бои за один из крупнейших городов Сирии: захватили важные объекты

Повстанцы продолжают продвигаться

Сирийская оппозиция начала атаку на город Хама. Передовые отряды повстанцев уже находились в пределах городской черты, однако были вынуждены отступить после подхода боеспособных подразделений армии режима Башара Асада.

Как сообщает Clash Reports, перед этим город покинула колонна российских военных и направилась на юг в сторону Хомса. Вместе с тем, в Хаму постепенно начали стягиваться правительственные войска, которые разворачивают там оборонительные рубежи.

Согласно последним картам на подходах к городу повстанцы смогли захватить базу 87-й бригады. Также СМИ сообщают о захвате танковой школы, которая считалась одной из ключевых крепостей на подходах к Хаме и штаб-квартирой 25-й бригады сирийской армии.

Бои за Хаму

Согласно оценкам, повстанцы смогли освободить больше территорий на юго-восток от своей предыдущей зоны контроля. Однако стоит понимать, что этот район в основном пустынный с небольшими поселениями, поэтому серьезных боев там скорее всего не будет.

Прогресс повстанцев за последние дни показан синим

OSINT-аналитик М.Т. Андерсон сообщил, что российский флот, который находился в городе Тартус, что к западу от Хамы, покинул места базирования на фоне опасений о наступлении повстанцев. Там находились три фрегата, подлодка и два вспомогательных судна.

Как известно, вечером 27 ноября стало известно, что боевики движения ХТШ начали серьезное наступление на второй по размерам город Сирии — Алеппо. По всей видимости, им удалось застать силы Асада врасплох, поскольку город полностью перешел под контроль мятежников всего за сутки.