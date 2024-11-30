Практически без сопротивления: повстанцы вошли в еще один крупный город Сирии (видео)

Повстанцы демонстрируют серьезное продвижение

Ситуация в Сирии продолжает стремительно развиваться после перехода Алеппо в руки повстанцев. В сети появляется информация, что противники Башара Асада уже замечены в городе Хама, а в Дамаске происходит попытка государственного переворота.

Как сообщает израильский военный обозреватель Игаль Левин, на пути к Хаме бойцы движения Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) практически не встретили сопротивления со стороны лоялистов. Вместе с тем, в сети уже появились видеозаписи, на которых видны повстанцы уже внутри Хамы.

На фоне этого местные СМИ сообщили, что стрельба была слышна в Дамаске, где предварительно происходит попытка госпереворота. Как пишет Clash Reports, чиновники Асада в свою очередь сообщают, что эта информация не соответствует действительности.

Повстанцы в Хаме

Хама на карте. Зеленым выделена зона под контролем повстанцев, красным - войск Асада, желтым - курдских формирований

Согласно данным Liveuamap, Хама уже частично перешла в руки ХТШ. Если мятежники возьмут город под свой контроль, то у сил Асада останется лишь два крупных города — Дамаск и Хомс.

По данным Левина, также появляются данные, что силы повстанцев Свободной сирийской армии (ССА), которые находились на американской базе Эт-Танф на юге страны, тоже пришли в движение. Однако пока непонятно, присоединились ли они к боям или нет.

На фоне этого также появилась информация о том, что Москва сняла с должности командующими своими войсками в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Как известно, вечером 27 ноября стало известно, что боевики движения ХТШ начали серьезное наступление на второй по размерам город Сирии — Алеппо. По всей видимости, им удалось застать силы Асада врасплох, поскольку город полностью перешел под контроль мятежников всего за сутки.

Сирийская армия во много держалась на помощи россиян, иранцев и "Хезболлы", а без их помощи просто начала разваливаться.