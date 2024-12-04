Повстанці розпочали бої за одне з найбільших міст Сирії: захопили важливі об’єкти

Повстанці продовжують просуватися

Сирійська опозиція розпочала атаку на місто Хама. Передові загони повстанців вже перебували в межах міста, проте були змушені відступити після підходу боєздатних підрозділів армії режиму Башара Асада.

Як повідомляє Clash Reports, перед цим місто залишила колона російських військових і попрямувала на південь у бік Хомса. Водночас у Хаму поступово почали стягуватися урядові війська, які розгортають там оборонні рубежі.

Згідно з останніми картами на підходах до міста повстанці змогли захопити базу 87-ї бригади. Також ЗМІ повідомляють про захоплення танкової школи, яка вважалася однією з ключових фортець на підходах до Хами та штаб-квартирою 25-ї бригади сирійської армії.

Бої за Хаму

За оцінками, повстанці змогли звільнити більше територій на південний схід від попередньої зони контролю. Проте варто розуміти, що цей район переважно пустельний з невеликими поселеннями, тому серйозних боїв там, швидше за все, не буде.

Прогрес повстанців останніми днями показаний синім

OSINT-аналітик М.Т. Андерсон повідомив, що російський флот, який знаходився в місті Тартус, що на захід від Хами, залишив місця базування на тлі побоювань наступу повстанців. Там знаходилися три фрегати, підводний човен і два допоміжні судна.

Як відомо, увечері 27 листопада стало відомо, що бойовики руху ХТШ розпочали серйозний наступ на друге за розмірами місто Сирії — Алеппо. Очевидно, їм вдалося застати сили Асада зненацька, оскільки місто повністю перейшло під контроль бунтівників всього за добу.