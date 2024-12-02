Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что нет никакого иностранного вмешательства в события в Сирии

Турция опровергла причастность к наступлению протурецких повстанческих сил на позиции армии режима Башара Асада в Сирии. Анкара утверждает, что не отдавала приказы и не давала разрешений на наступление.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Турции. В частности, один из турецких чиновников сказал, что "Турция не давала никакого разрешения на наступление повстанцев, и "Хайят Тахрир аш-Шам" не получал никаких указаний от Турции".

"Повстанцы, воюющие в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии, включают основные группы, поддерживаемые Турцией, а также исламистский "Хайят Тахрир аш-Шам", бывший филиал Аль-Каиды в Сирии", — напомнило издание.

Отмечается также, что 2 декабря министры иностранных дел Турции и Ирана встретились для обсуждения ситуации в Сирии. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что нет никакого иностранного вмешательства в происходящее в Сирии и призвал режим Асада и оппозицию к компромиссу.

Между тем, по сообщениям турецких государственных СМИ, поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия захватила город Тель-Рифаат у курдского ополчения YPG и активно продвигается в отдаленные районы Сирии. Отмечается, что на вооружении у повстанцев немало бывшей турецкой бронетехники (в частности, БТР М113) и вооружения.

Между тем "Телеграф" уже писал о том, что в боях за Алеппо заметили россиян. Они впервые за 8 лет атаковали в Сирии. В целом, весь режим Асада в Сирии держится на российских и иранских штыках.