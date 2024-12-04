Чим загрожує Росії втрата бази в Сирії і чи завершить це війну в Україні

Кремль, ймовірно, не допомагатиме Башару Асаду

Росія на тлі просування сил сирійської опозиції всередині країни ухвалила рішення вивести кораблі свого військово-морського флоту з Тартуса — другого за величиною портового міста Сирії.

Як зазначає Telegraph.UK, якщо Путін втратить військову базу свого флоту в Сирії, то йому може знадобитися припинення війни в Україні. Росія зараз має менше ресурсів для надання допомоги своєму союзнику Башару Асаду. До того ж Кремль навряд чи зможе одночасно вести війну на два фронти — у Сирії й проти України.

Порт у Тартусі використовувався з початку 1970-х років спочатку радянськими, а після розпаду СРСР 1991 року – російськими військовими. До початку громадянської війни в Сирії у 2011 році присутність російського контингенту вважалася символічною.

Після початку конфлікту росіяни спочатку допомагали режиму Башара Асада зброєю, боєприпасами та продовольством, а у 2015 році Кремль розпочав т.зв. "військову операцію" проти повстанців. На допомогу Асаду було відправлено підрозділи Повітряно-космічних військ — вони дислокувалися на авіабазі "Хмеймім".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, сирійські повстанці захопили величезну кількість російської військової техніки.