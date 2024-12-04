В России заявили, что война в Сирии имеет "украинский след"

Захарова выдала очередную порцию бреда

В среду, 4 декабря, Российская Федерация заявила о вероятном "украинском следе" в событиях, которые последние несколько недель происходят в Сирии. Мол, Москва осуждает события в этой стране.

Об этом сказала пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так, представитель МИД РФ "обратила внимание" на то, что якобы в Сирии "среди боевиков-иностранцев" есть "выходцы из постсоветского пространства".

Захарова заявила, мол, "не обошлось без так называемого "украинского следа". О чем именно идет речь она не уточнила.

Отметим, что Москва также "увидела" в Сирии следы "США и их союзников". Зато о своей причастности РФ не обмолвилась.

Стоит также добавить, что бойцы спецназначения ГУР из группы "Химик" атаковали российскую базу в Сирии. В сентябре 2024 года российские пропагандисты уже обвиняли Украину и США в желании "разжечь конфликт" в Сирии.

Что происходит в Сирии

С 2020 года конфликт в Сирии фактически был заморожен и серьезных столкновений не наблюдалось, однако несколько недель назад ситуация резко разморозилась. Режим Башара Асада, который смог устоять в гражданской войне и до прошлой среды контролировал примерно две трети территории Сирии, опирался прежде всего на поддержку со стороны России и Ирана.

Россия с 2022 года полностью сфокусировалась на агрессии против Украины, перебросив сюда часть своих сирийских ресурсов. Иран в последний год сконцентрирован на противостоянии с Израилем как непосредственном — в формате взаимных обстрелов — так и руками своих прокси, ХАМАС и особенно "Хезболлы".

Как известно, в прошлый вторник, 26 ноября, между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу перемирие, которое освободило часть сил террористической группировки и может дать ей время на восстановление после тяжелых потерь. Не дожидаясь этого, уже на следующий день, 27 ноября, коалиция повстанцев-исламистов во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начала внезапное наступление на позиции армии Асада.

ХТШ считается относительно автономной силой, хотя как минимум лояльной Турции — в свое время только турецкое вмешательство уберегло повстанцев-исламистов от полного разгрома армией Асада и позволило им сохранить контроль над небольшой провинцией Идлиб на северо-западе Сирии. Более подробно о ХТШ можно прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.

Наступление ХТШ развивалось стремительно, буквально за пару дней под их контролем оказался крупнейший в стране город-миллионник Алеппо, на взятие которого в свое время у Асада, при поддержке россиян, ушли годы. Войска Асада оказались полностью неготовыми к обороне, массово бросали позиции вместе со складами и техникой (часто российской).

Ранее "Телеграф" писал, что повстанцы начали бои за один из крупнейших городов Сирии. Они захватили важные объекты.