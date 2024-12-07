Единственный раз в году: Юпитер вот-вот удивит землян

Кроме того, в ближайшие дни Венера станет еще ярче

В субботу, 7 декабря, Юпитер будет самым ярким за весь год. Он поднимется в северо-восточной части неба после заката.

Об этом сообщается на Facebook-странице NASA (National Aeronautics and Space Administration). Юпитер будет виден всю ночь невооруженным глазом. Однако, к сожалению, у украинцев очень маленькие шансы увидеть его максимальную яркость, ведь по прогнозам Укргидрометцентра, ближайшей ночью небо над Украиной будет покрыто облаками.

Как пояснил планетолог из NASA Генри Трооп, 7 декабря Юпитер войдет в противостояние, то есть будет близко к Солнцу и Земле, пишет ABC News. Кроме того, в ближайшие дни Венера, являющаяся самым ярким небесным телом после Луны и Солнца, станет еще ярче.

Для справки: Юпитер является пятой от Солнца и самой большой планетой Солнечной системы. Расстояние Юпитера от Солнца изменяется в пределах 740-814 млн км. Вместе с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер классифицируют как газового гиганта. Планета более чем вдвое массивнее всех остальных планет вместе взятых. При этом Юпитер почти в 318 раз больше Земли. Однако масса Юпитера недостаточна, чтобы превратиться в звезду, подобную Солнцу: для этого его масса должна быть еще в 70—80 раз больше.

Как рассказывал "Телеграф", в течение двух последних месяцев вокруг Земли оборачивалась "мини-Луна" — околоземный астероид (NEO) 2024 PT5. Теперь он возвращается в Солнечную систему.