Єдиний раз на рік: Юпітер ось-ось здивує землян

Крім того, найближчими днями Венера стане ще яскравішою

У суботу, 7 грудня, Юпітер буде найяскравішим за весь рік. Він підніметься у північно-східній частині неба після заходу сонця.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці NASA (National Aeronautics and Space Administration). Юпітер буде видно всю ніч неозброєним оком. Проте на жаль, українці мають дуже малі шанси побачити його максимальну яскравість, адже за прогнозами Укргідрометцентру, наступної ночі небо над Україною буде вкрито хмарами.

Як пояснив планетолог із NASA Генрі Трооп, 7 грудня Юпітер увійде в протистояння, тобто перебуватиме близько до Сонця і Землі, пише ABC News. Крім того, найближчими днями Венера, яка є найяскравішим небесним тілом після Місяця і Сонця, стане ще яскравішою.

Для довідки: Юпітер є п'ятою від Сонця та найбільшою планетою Сонячної системи. Відстань Юпітера від Сонця змінюється в межах 740—814 млн км. Разом із Сатурном, Ураном і Нептуном Юпітер класифікують як газового гіганта. Планета більш ніж удвічі масивніша за всі інші планети разом узяті. При цьому Юпітер майже в 318 разів більший за Землю. Однак маса Юпітера недостатня, аби перетворитися на зорю, подібну до Сонця: для цього його маса мала б бути ще в 70—80 разів більшою.

Як розповідав "Телеграф", протягом двох останніх місяців навколо Землі обертався "міні-Місяць" — навколоземний астероїд (NEO) 2024 PT5. Тепер він повертається до Сонячної системи.