"Самолет с Асадом" исчез в небе: сирийский повстанцы вошли в Дамаск - СМИ (карта)

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в столицу страны Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания армии.

Об этом пишут Reuters и CNN. Отмечается, что после взятия под контроль города Хомс, повстанцы продолжили движение в столицу и в воскресенье начали входить в Дамаск.

Жители сирийской столицы говорят, что в центре города слышны звуки стрельбы, однако их причина неизвестна. При этом, тысячи людей собрались на главной площади, Дамаска, скандируя "Свободу".

Сирийские повстанцы, воюющие против правительства Башара Асада, утверждают, что взяли под контроль печально известную военную тюрьму Сайедная к северу от Дамаска.

"Мы сообщили сирийскому народу новость об освобождении наших заключенных и снятии с них цепей, а также объявили об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Сайедная", — говорится в заявлении.

В то же время, два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали Reuters, что президент Сирии Башар аль-Асад покинул Дамаск. Он якобы воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении.

По предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т. Между тем, по данным сервиса Flightradar, Ил-76Т по неизвестным причинам в воскресенье пропал с радаров в районе Сирии. Это могло произойти возле Аль-Сувейри.

В Генштабе Сирийской арабской армии заявили военнослужащим о падении режима Асада, и дали приказ сложить оружие. Также по словам сирийского офицера, Командование (САР) сообщило офицерам, что "правление Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев".

Сами повстанцы объявили об успехе революции. Представители оппозиции добавили, что обещают сделать страну демократическим государством, уважать права собственности и сохранять территориальную целостность и суверенитет Сирии, а также "привлечь к ответственности режим Асада".

Силы повстанцев в Сирии также объявили Дамаск "свободным от тирана Башара Асада". Об этом говорится в Telegram-канале Командования военных операций (силі повстанцев).

Перед этим повстанцы заявили, что в Дамаске стали брать под контроль офисы государственных СМИ, чтобы "транслировать объявление о победе над Асадом".

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