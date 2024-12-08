Літак з Асадом зник у небі: сирійські повстанці увійшли у Дамаск — ЗМІ (карта)

Президент нібито скористався літаком і вилетів зі столиці у невідомому напрямку

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці увійшли до столиці країни Дамаск, у якій не було жодних ознак розгортання армії. Попередньо туди увійшли розвідувальні підрозділи у пошуках президента Башара Асада, але не змогли його знайти.

Про це пишуть Reuters та CNN. Зазначається, що після взяття під контроль міста Хомс повстанці продовжили рух до столиці і в неділю почали входити в Дамаск.

Жителі сирійської столиці кажуть, що у центрі міста чути звуки стрілянини, проте їх причина невідома. При цьому тисячі людей зібралися на головній площі, Дамаска, скандуючи "Свободу".

Сирійські повстанці, що воюють проти уряду Башара Асада, стверджують, що взяли під контроль сумнозвісну військову в’язницю Сайєдна на північ від Дамаска.

"Ми повідомили сирійському народу новину про звільнення наших ув’язнених та зняття з них ланцюгів, а також оголосили про закінчення епохи несправедливості у в’язниці Сайєдна", — йдеться у заяві.

У той же час, два високопоставлені сирійські армійські офіцери розповіли Reuters, що президент Сирії Башар аль-Асад залишив Дамаск. Він нібито скористався літаком і вилетів зі столиці у невідомому напрямку.

За попередніми даними, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. Тим часом за даними сервісу Flightradar, Іл-76Т із невідомих причин у неділю зник з радарів у районі Сирії. Це могло статися біля Аль-Сувейрі.

Clash Report пише, що літак, на якому, був Асад, ймовірно, розбився. ІЛ-76 зник з радарів поблизу Хомса, де був зафіксований потужний вибух.

У Генштабі Сирійської арабської армії заявили військовослужбовцям про падіння режиму Асада, і дали наказ скласти зброю.

Самі повстанці оголосили про успіх революції. Представники опозиції додали, що обіцяють зробити країну демократичною державою, поважати права власності та зберігати територіальну цілісність та суверенітет Сирії, а також "притягнути до відповідальності режим Асада".

Місцеві ЗМІ стверджують, що урядові війська переодяглися у цивільне та залишили свої позиції. Тим часом повстанці взяли під контроль столичний аеропорт і почали звільняти ув’язнених із в’язниць. Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада.

Прем’єр-міністр залишився та готується передати владу. Варто зазначити, що президент Асад правив 53 роки.

Сили повстанців у Сирії також оголосили Дамаск "вільним від тирана Башара Асада".

Перед цим повстанці заявили, що у Дамаску почали брати під контроль офіси державних ЗМІ, щоб "транслювати оголошення про перемогу над Асадом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сирійські повстанці взяли під контроль головне місто на сході Сирії.