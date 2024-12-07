Президент Сирии Башар Асад сбежал из Дамаска: где он прячется – СМИ

Сейчас сирийского лидера нет в Дамаске, сообщают иностранные СМИ

Президент Сирии Башар Асад и члены его семьи, вероятно, покинули столицу на фоне продолжающегося наступления сил оппозиции.

Об этом сообщает CNN. По данным источников телеканала, официальная позиция офиса сирийского президента заключается в том, что Асад не покинул Дамаск. В то же время Асада нет ни в одном из мест города, где его можно найти.

Кроме того возле дома Асада больше не дислоцируется президентская гвардия, отмечают журналисты.

Между тем издание Bloomberg сообщает, что Башар Асад пытается вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает издание, Асад якобы готов прекратить сотрудничество Сирии с проиранскими группировками, включая "Хезболлу" в обмен на вмешательство западных держав с целью остановить боевые действия. Такое предложение он направил США через Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того сообщается, что еще одним посредником якобы стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. К нему Асад отправил высокопоставленного христианского лидера, говорившего о якобы угрозе христианам в Сирии в случае прихода к власти исламистских повстанцев.

Ранее "Телеграф" писал, что сирийские повстанцы взяли под контроль основной город на востоке Сирии.