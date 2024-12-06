В Сирии вспыхнуло еще одно восстание: Асада окружают уже с двух сторон (карта)

На юге страны повстанцы открыли второй фронт

События в Сирии продолжают развиваться молниеносно. В южносирийской провинции Дераа, вдали от основных направлений наступления повстанцев, направляющихся в сторону Хомса на севере, вспыхнуло новое восстание.

Повстанцы захватили дорогу недалеко от границы с Иорданией, к югу от города Дараа. А к северу от этого населенного пункта в городе Даэль они подняли флаг "Свободная Сирия". Об этом сообщает CNN.

В заявлении, переданном изданию, Южный оперативный центр — недавно сформированная группа, представляющая южных повстанцев — призвал правительственные силы выйти из "преступной группировки режима Асада" и присоединиться к повстанцам.

"Наша цель — Дамаск, а место встречи — площадь Омейядов", — заявили повстанцы.

Группировка утверждает, что захватила группу правительственных постов вдоль границы Иордании и Сирии.

"Наши силы сейчас обеспечивают безопасность приграничной полосы после капитуляции размещенных там сил режима", — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что до сих пор силы режима сражались только на одном фронте. Основное наступление повстанцев началось в северо-западной провинции Идлиб, но с тех пор отбросило войска Башара Асада дальше на юг по долгой дороге к Дамаску.

Теперь режиму Асада предстоит вести борьбу на двух фронтах: основное наступление на севере и новое, набирающее силу на юге.

Что касается северо-западной части страны, где повстанцы в течение трех дней захватили Алеппо, а в течение восьми — Хаму, пока неясно, смогут ли силы режима защитить город Хомс.

До сих пор сопротивление со стороны сил режима, застигнутых врасплох молниеносным наступлением, было минимальным. Если повстанцам удастся захватить Хомс, то подконтрольные Асаду территории будут разделены на две части: одна вдоль побережья, а другая в Дамаске.

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