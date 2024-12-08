Израильские танки вошли на территорию Сирии: что известно

В ЦАХАЛ говорят, что Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии

В воскресенье, 8 декабря, танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это случилось на фоне падения режима президента Сирии Башара аль-Асада и взятия Дамаска повстанцами.

Об этом сообщает The Times of Israel. В материале отмечается, что по заявлениям в сирийских отчетах, израильские танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот.

Израильские войска якобы вошли в буферную зону в районе Кунейтра (город на юго-западе Сирии), и открыли огонь.

Также сообщаются, что войска ЦАХАЛ в составе 210-й региональной дивизии "Башан" проводят инженерные работы на заграждениях на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

СМИ пишет, что Армия обороны Израиля намерена объявить об усилении ограничений для нескольких городов вблизи границы с Сирией после очевидного падения режима Асада из-за кампании повстанцев, часть групп которых считается исламистскими.

Кроме того, ограничения означают отмену занятий в школах в четырех друзских селах вблизи границы.

В то же время земли, прилегающие к границе с Сирией, будут объявлены закрытой военной зоной. Таким образом, гражданские лица не будут иметь к ним доступ.

Вокруг Голанских высот устанавливаются блокпосты, и в этом районе движение транспорта ограничивается при необходимости.

Что говорят в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ввод войск в буферную зону на границе с Сирией. Об этом сообщается в пресс-службе военного ведомства.

"В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая ввод вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне <…>, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля", — говорится в сообщении.

Голанские высоты — территория, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В 1974 году на фоне участившихся боестолкновений сторон в районе высот между странами было подписано соглашение, предусматривающее создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН.

Также в ЦАХАЛ говорят, что Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Сирии Башар аль-Асад покинул Дамаск. Он якобы воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении. Затем его самолет буквально исчез с радаров.