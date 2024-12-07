Сирийские повстанцы дошли почти до самого Дамаска, где находится Асад (видео)
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Ситуация накаляется все больше
Сирийские повстанцы начали оцепление Дамаска, одного из крупнейших городов страны и столицы Сирии. Бои уже идут в его окрестностях.
Об этом сообщает CNN. К тому же сирийские военные отрицают отход от Дамаска.
Известно, что повстанцы находятся в городе Дарайя, который в 2 километрах от столицы Сирии. А до дворца Асада им осталось всего 7 километров.
Хасан Абдулгани, являющийся представителем повстанческой коалиции во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), заявил, что началась финальная фаза их операции по окружению Дамаска.
Между тем, в сети показали видео, как в Дамаске местные снесли памятник отцу Асаду Хафезу.
Повстанческая группировка уже якобы проникла в город Канакер в сельской местности Дамаска. Однако источники CNN это не подтверждают. На севере вооруженные боевики вошли в центральный город Пальмира, когда антирежимные силы прорывали части подконтрольной правительству территории во время 10-дневного наступления.
В то же время, президент Сирии Башар аль-Асад не покинул Дамаск, несмотря на то, что повстанцы продвигаются в столицу, говорят в резиденции президента Сирии.
К тому же Россия, по словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова, пытается сделать "все" для того, чтобы "не позволить террористам одержать верх" в Сирии.
"В военном плане Россия помогает сирийской армии авиацией… и мы помогаем сирийской армии противостоять атакам террористов. Какой прогноз? Я не могу угадать. Мы не занимаемся догадками", — сказал он, отвечая на вопросы корреспондента по прогнозам войны в Сирии.
Ранее "Телеграф" писал, что сирийские повстанцы взяли под контроль основной город на востоке Сирии.