Повстанцы в Сирии освободили пилота после 43 лет в тюрьме. Как он выглядит сейчас

Тюрьма Сидна известна как место казни и пыток противников режима Асада

В воскресенье, 8 декабря, стало известно, что сирийские повстанцы освободили узников из Сидны – политической застенки диктатора Башара Асада. Среди уволенных были женщины, пилот сирийских военно-воздушных сил Рахид Аль-Татари и даже ребенок.

После начала войны в 2011 году жертвами Сидны стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщает издание Souryia News.

Среди уволенных оказался четырехлетний мальчик и группа женщин. Примечательно, что многие заключенные ждали смертной казни. Один из мужчин рассказал, что режим Асада планировал лишить его жизни 8 января.

На свободе оказался пилот сирийских военно-воздушных сил Рахид Аль-Татари. Впервые он был арестован в 1980 году за отказ выполнять военные приказы бомбить места в городе Хама во время вторжения режима Асада в город после протестов. Диктаторский режим снова арестовал его в 1981 году.

Тюрьма Сидна расположена в 30 км от Дамаска и известна как место казни и пыток противников режима Асада. По оценкам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 2011 по 2021 год там погибло более 30 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что повстанцы обнаружили роскошный автопарк Асада.