От спорткаров до элитных внедорожников. Повстанцы нашли роскошный автопарк Асада (видео)

О дальнейшей судьбе этих авто не сообщается

После падения в Сирии режима Башара Асада повстанцы продолжают занимать принадлежащие президенту объекты. В частности, они показали, как выглядит гараж его.

На видео, распространенном в сети, можно заметить десятки автомобилей. Среди них есть спорткары и элитные седаны, а также внедорожники.

В частности, там находятся седаны Mercedes и BMW, а также спортивные автомобили Ferrari. Кроме того, среди автомобилей Асада есть внедорожники Toyota и Escalade.

В общей сложности там можно увидеть около трех десятков авто. Стоимость всех этих автомобилей может достигать нескольких миллионов долларов.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, стало известно о том, что сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Последний покинул страну на самолете, а премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ.

В МИД РФ отреагировали на падение режима Асада. Там сообщили, что он провел переговоры с "участниками вооруженного конфликта". Утверждается, что после этого Асад принял решение покинуть президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем".