Повстанці у Сирії звільнили пілота після 43 років в катівні. Як він виглядає нині

В'язниця Сідна відома як місце страти і тортур противників режиму Асада

У неділю, 8 грудня, стало відомо, що сирійські повстанці звільнили в'язнів із Сідни – політичної катівні диктатора Башара Асада. Серед звільнених були жінки, пілот сирійських військово-повітряних сил Рахід Аль-Татарі та навіть дитина.

Після початку війни у 2011 році жертвами Сідни стали понад 30 тисяч людей. Про це повідомляє видання Souryia News.

Серед звільнених виявився чотирирічний хлопчик та група жінок. Примітно, що багато ув'язнених чекали смертної кари. Один із чоловіків розповів, що режим Асада планував позбавити його життя 8 січня.

На волі опинився пілот сирійських військово-повітряних сил Рахід Аль-Татарі. Вперше його було заарештовано в 1980 році за відмову виконувати військові накази бомбити місця в місті Хама під час вторгнення режиму Асада до міста після протестів. Диктаторський режим знову заарештував його 1981 року.

В'язниця Сідна розташована в 30 км від Дамаска і відома як місце страти і тортур противників режиму Асада. За оцінками Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з 2011 до 2021 року там загинуло понад 30 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що повстанці знайшли розкішний автопарк Асада.