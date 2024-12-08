Десятилетия репрессий режима Асадов завершились

54-летнее правление Асадов завершилось. Президент Сирии Башар Асад покинул страну и бежал в Россию, где Путин дал ему убежище. Сирийская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, получила власть в Сирии. Между тем, официальные лица выражают свои реакции относительно событий в Сирии. В частности, данные о бегстве Асада в Москву прокомментировал еще действующий президент США Джо Байден.

Он сказал, что до конца нет уверенности в том, где сейчас находится Башар Асад, однако есть информация, что он в Москве "Его нужно привлечь к ответственности", — сказал Джо Байден. Він наголосив, що повалення режиму Асада є "фундаментальним актом справедливості" після десятиліть репресій, але це був "момент ризику та невизначеності" для Близького Сходу. Об этом пишет AP.

Кроме того, Байден заявил, что США нанесли авиаудары в Сирии. Целью было не дать Исламскому государству восстановить свои позиции после падения правительства Асада. Глава США надеется, что после десятилетий жестокого правления народ Сирии станет более свободным.

Информацию о падении режима Башара Асада прокомментировал и вновь избранный президент США Дональд Трамп. "Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровитель Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли любой. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 русских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно", — написал он в своей соцсети Truth.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что именно произошло с Башаром Асадом после бегства. Указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя.