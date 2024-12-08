Россияне даже привлекли дополнительные корабли

Бегство из Дамаска Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, который якобы был вызван убытком или авиакатастрофой.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Там рассказали детали авиабегства Башары Асады, российских генералов и положение Москвы в Сирии.

Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя. А также ограниченный круг приближенных к нему лиц.

Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа. Скорее всего, он выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

"Между тем положение российского контингента в Сирии — стабильно затруднительное и сокрушительное; остатки группировки государства-агрессора продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом. Первыми убежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию близко с территорией близлежащего территорию близко с территорией. группировка войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко – он покомандовал неделю.

Для вывоза остатков вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли. В частности, из состава балтийского флота государства-агрессора.

Также в воскресенье, 8 декабря, стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прилетел в Москву. Российское государственное информагентство ТАСС ссылается на собственные источники в кремле и утверждает, что Асаду и его семье предоставили убежище.

Ранее "Телеграф" писал, что повстанцы в Сирии уволили пилота после 43 лет в застенке.