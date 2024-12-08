Десятиліття репресій режиму Асадів завершились

54-річне правління Асадів завершилось. Президент Сирії Башар Асад покинув країну і втік до Росії, де Путін дав йому прихисток. Сирійська опозиція, яку підтримують США та ЄС, отримали владу в Сирії. Тим часом офіційні особи висловлюють свої реакції щодо подій у Сирії. Зокрема, дані про втечу Асада в Москву прокоментував поки ще чинний президент США Джо Байден.

Він сказав, що до кінця не має впевненості у тому, де зараз перебуває Башар Асад, проте є інформація, що він в Москві. "Його треба притягнути до відповідальності", — сказав Джо Байден. Він наголосив, що повалення режиму Асада є "фундаментальним актом справедливості" після десятиліть репресій, але це був "момент ризику та невизначеності" для Близького Сходу. Про це пише AP.

Крім того, Байден заявив, що США завдали авіаударів у Сирії. Метою було не дати Ісламській державі відновити свої позиції після падіння уряду Асада. Глава США сподівається, що після десятиліть жорстокого правління народ Сирії стане вільнішим.

Інформацію про падіння режиму Башара Асада прокоментував і новообраний президент США Дональд Трамп. "Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровитель Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", — написав він у своїй соцмережі Truth.

Також раніше "Телеграф" писав про то, що саме сталося з Башаром Асадом після втечі. Вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя.