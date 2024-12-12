В Гайане взялись за печально известный Джонстаун: место массового самоубийства превратят в туристическую достопримечательность

18 ноября 1978 года в Джонстауне произошел самый массовый акт самоубийства в современной истории

В Гайане в Южной Америке группа туроператоров планирует превратить городок Джонстаун в туристическую достопримечательность. Это произойдет почти через 40 лет после того, как здесь произошло самое большое массовое самоубийство в современной истории – более 900 членов секты "Храм народов" покончили с собой по приказу своего религиозного лидера.

Об этом сообщил телеканал NBC News. По его данным, первая группа туристов посетит Джонстаун уже в январе 2025 года, цена тура составит 650 долларов за человека.

Кроме самого Джонстауна, туристы посетят аэродром Порт-Кайтума, который стал катализатором для массового самоубийства в Джонстауне 18 ноября 1978 года. В тот день самозванными "охранниками" Джонстауна там был застрелен конгрессмен США Лео Райан, двое членов съемочной группы NBC News — репортер Дон Гаррис и оператор Боб Браун — а также один из тех членов секты, которые решили дезертировать и дать показания против лидера своей организации Джима Джонса.

Ряд жителей Гайаны осудили намерения сделать Джонстаун местом экскурсий. Они считают, что это слишком мрачное место, охраняемое собственной трагедией.

"Там происходило много незаконной деятельности: нарушение прав человека, лишение пищи и сна, принудительное заключение, и изображения были достаточно кровавыми, осуждающими… Люди предпочли бы не вспоминать", – сказал Невилл Биссембер, старший преподаватель Университета Гайаны.

Но сами туроператоры, столкнувшиеся с осуждением со стороны общественности, исключают мнение о том, что они делают это ради обогащения. Они утверждают, что это сделано для того, чтобы люди могли глубже понять трагедию и сохранить память о ней.

"Дело в том, что Джонстаун остается трагической частью истории Гайаны, но это также событие глобального значения… Оно предлагает критические уроки о психологии культа, манипуляции и злоупотреблении властью", – пояснила Розелин Сьючарран, владелец и основатель Wanderlust Adventures, которая имеет поддержку гайанского правительства. Она добавила, что люди платят неплохие деньги, чтобы посетить такие места как Чернобыль или бывшие концлагеря нацистов.

"Эти места привлекают посетителей не для того, чтобы акцентировать внимание на трагедии, а для того, чтобы понять события… почтить пострадавших и обеспечить, чтобы такие истории не повторялись и не были забыты", — резюмировала она.

Резня в Джонстауне

В 1974 году американская религиозная секта "Храм народов", столкнувшаяся с давлением и расследованиями против себя в США, подписала с правительством Гайаны договор аренды земли и создала коммуну у Порт-Кайтума. Поселок назвали Джонстауном в честь религиозного лидера секты, преподобного Джима Джонса. На момент трагедии в Джонстауне проживало более 900 человек.

18 ноября 1978 года в аэропорту Порт-Кайтума самозванными "охранниками Джонстауна" был убит конгрессмен Лео Райан, расследовавший деятельность коммуны и секты в целом. Вместе с ним погибли три репортера и один из членов коммуны, которые решили ее покинуть. После возвращения "группы захвата" Джонс отдал приказ своим последователям выпить цианид, смешанный с фруктовыми напитками. Всего в коммуне погибли 909 человек, в том числе 270 детей.

19 ноября Джонстаун оцепили подразделения армии и полиции Гайаны в сопровождении представителей посольства США в стране. Но все, что они там нашли, – кучу мертвых тел, разбирать которую пришлось много дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о происходящем в Венесуэле и почему в мире может вспыхнуть новая война, которая будет близко к США.