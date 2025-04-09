Вместо квартир – обугленные черные дыры. Краматорск приходит в себя после атаки (репортаж)

В городе есть раненые, в том числе и дети

Последствия обстрела Краматорска в ночь с 8 на 9 апреля — серьезные. В городе много разрушенных домов, ранены люди, среди которых и ребенок.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит место попадания российских снарядов. На распространенных фото и видео видны разрушенные здания, где вместо квартир остались выгоревшие черные дыры. Во дворах, усеянных обломками, стоят изуродованные автомобили.

На видео из Краматорска заметно, что в результате атаки сильно поврежден многоквартирный дом. Из-за российской атаки возник пожар, который уничтожил часть квартир полностью – комнаты выгорели дотла.

По официальной информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате ночных ударов по Краматорску ранены три человека, среди которых есть ребенок.

"Сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка. Объемы разрушений устанавливаем", – сообщил Филашкин.

На месте ударов сейчас работают представители местных властей, полицейские, спасатели и другие ответственные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и производят оценку разрушений. Нападение произошло ночью, когда большинство жителей находились в своих домах.

Напомним, россияне массированно обстреляли Доброполье. В городе — 11 погибших и много раненых.