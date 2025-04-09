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За 4 часа в день заработаете больше, чем ваша пенсия: в чем суть вакансии

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Во Львове пенсионерам предлагают работу Новость обновлена 09 апреля 2025, 10:10
Во Львове пенсионерам предлагают работу. Фото Коллаж "Телеграф"

Кандидату на эту работу нужно любить чистоту и порядок, а также свободно владеть украинским языком

Во Львове фитнес-клуб "Лига" открыл вакансию уборщицы, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Работать нужно будет всего четыре часа в день, поэтому это может стать хорошей подработкой.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работу. Отмечается, что график работы у сотрудника будет следующий: 7:00—9:00 и 21:00—23:00. То есть, дважды в день необходимо будет приходить и убирать помещение.

Заработная плата, которая указана в объявлении — от 6 500 гривен. Это больше, чем средняя пенсия в Украине по состоянию на сегодня, которая составляет 5 789 грн.

Что входит в обязанности

  • Поддерживать чистоту и порядок;
  • Исполнение обязанностей согласно инструкции.

Каким должен быть кандидат

  • Любит чистоту и порядок;
  • Хочет эффективно и плодотворно работать;
  • Свободно владеет украинским языком.

Что предлагают сотруднику

  • Современные средства по уходу и технологии упрощающие работу;
  • Своевременную и честную выплату зарплаты;
  • Тренировка в фитнес клубе "ЛИГА" бесплатно;
  • Скидки на услуги косметологии, массажа, солярия и маникюра (педикюра).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров.

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