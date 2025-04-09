За 4 часа в день заработаете больше, чем ваша пенсия: в чем суть вакансии
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Кандидату на эту работу нужно любить чистоту и порядок, а также свободно владеть украинским языком
Во Львове фитнес-клуб "Лига" открыл вакансию уборщицы, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Работать нужно будет всего четыре часа в день, поэтому это может стать хорошей подработкой.
Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работу. Отмечается, что график работы у сотрудника будет следующий: 7:00—9:00 и 21:00—23:00. То есть, дважды в день необходимо будет приходить и убирать помещение.
Заработная плата, которая указана в объявлении — от 6 500 гривен. Это больше, чем средняя пенсия в Украине по состоянию на сегодня, которая составляет 5 789 грн.
Что входит в обязанности
- Поддерживать чистоту и порядок;
- Исполнение обязанностей согласно инструкции.
Каким должен быть кандидат
- Любит чистоту и порядок;
- Хочет эффективно и плодотворно работать;
- Свободно владеет украинским языком.
Что предлагают сотруднику
- Современные средства по уходу и технологии упрощающие работу;
- Своевременную и честную выплату зарплаты;
- Тренировка в фитнес клубе "ЛИГА" бесплатно;
- Скидки на услуги косметологии, массажа, солярия и маникюра (педикюра).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров.