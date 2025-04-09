За 4 часа в день заработаете больше, чем ваша пенсия: в чем суть вакансии

Кандидату на эту работу нужно любить чистоту и порядок, а также свободно владеть украинским языком

Во Львове фитнес-клуб "Лига" открыл вакансию уборщицы, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров. Работать нужно будет всего четыре часа в день, поэтому это может стать хорошей подработкой.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работу. Отмечается, что график работы у сотрудника будет следующий: 7:00—9:00 и 21:00—23:00. То есть, дважды в день необходимо будет приходить и убирать помещение.

Заработная плата, которая указана в объявлении — от 6 500 гривен. Это больше, чем средняя пенсия в Украине по состоянию на сегодня, которая составляет 5 789 грн.

Что входит в обязанности

Поддерживать чистоту и порядок;

Исполнение обязанностей согласно инструкции.

Каким должен быть кандидат

Любит чистоту и порядок;

Хочет эффективно и плодотворно работать;

Свободно владеет украинским языком.

Что предлагают сотруднику

Современные средства по уходу и технологии упрощающие работу;

Своевременную и честную выплату зарплаты;

Тренировка в фитнес клубе "ЛИГА" бесплатно;

Скидки на услуги косметологии, массажа, солярия и маникюра (педикюра).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров.