У Гаяні взялися за сумнозвісний Джонстаун: місце масового самогубства перетворять на туристичну пам'ятку

18 листопада 1978 року в Джонстауні стався наймасовіший акт самогубства в сучасній історії

В Гаяні у Південній Америці група туроператорів планує перетворити містечко Джонстаун на туристичну пам'ятку. Це станеться майже через 40 років після того, як тут сталося найбільше масове самогубство в сучасній історії – понад 900 членів секти "Храм народів" заподіяли собі смерть за наказом свого релігійного лідера.

Про це повідомив телеканал NBC News. За його даними, перша група туристів відвідає Джонстаун вже у січні 2025 року, ціна туру складе 650 доларів за одну особу.

Окрім самого Джонстауна, туристи відвідають аеродром Порт-Кайтума, який став каталізатором для масового самогубства в Джонстауні 18 листопада 1978 року. В той день самозваними "охоронцями" Джонстауну там був застрелений конгресмен США Лео Раян, двоє членів знімальної групи NBC News — репортер Дон Гарріс і оператор Боб Браун – а також один з тих членів секти, які вирішили дезертирувати та дати свідчення проти лідера своєї організації, Джима Джонса.

Низка мешканців Гаяни засудила наміри зробити Джонстаун місцем екскурсій. Вони вважають, що це занадто похмуре місце, яке охороняється власною трагедією.

"Там відбувалося багато незаконної діяльності: порушення прав людини, позбавлення їжі та сну, примусове ув’язнення, і зображення були досить кривавими, осудливими… Люди воліли б не згадувати", – сказав Невілл Біссембер, старший викладач Університету Гаяни.

Але самі туроператори, які зіткнулися із засудженням з боку громадськості, відкидають думку про те, що вони роблять це заради збагачення. Вони стверджують, що це зроблено з метою, щоб люди могли глибше зрозуміти трагедію та зберегти пам'ять про неї.

"Річ у тому, що Джонстаун залишається трагічною частиною історії Гаяни, але це також подія глобального значення… Вона пропонує критичні уроки про психологію культу, маніпуляції та зловживання владою", – пояснила Розелін Сьючарран, власник і засновник Wanderlust Adventures, яка має підтримку гаянського уряду. Вона додала, що люди платять непогані гроші, щоб відвідати такі місця, як Чорнобиль, або колишні концлагері нацистів.

"Ці місця приваблюють відвідувачів не для того, щоб акцентувати на трагедії, а для того, щоб зрозуміти події… вшанувати тих, хто постраждав, і забезпечити, щоб такі історії не повторювалися та не були забуті", – резюмувала вона.

Різанина у Джонстауні

У 1974 році американська релігійна секта "Храм народів", яка зіткнулася з тиском та розслідуваннями проти себе у США, підписала з урядом Гаяни договір аренди землі та створила комуну біля Порт-Кайтума. Містечко назвали Джонстауном на честь релігійного лідера секти, преподобного Джима Джонса. На момент трагедії у Джонстауні проживало понад 900 осіб.

18 листопада 1978 року в аеропорту Порт-Кайтума самозваними "охоронцями Джонстауна" був вбитий конгресмен Лео Раян, який розслідував діяльність комуни та секти загалом. Разом з ним загинуло троє репортерів та один з членів комуни, які вирішили її покинути. Після повернення "групи захоплення" Джонс віддав наказ своїм послідовникам випити ціанід, змішаний з фруктовими напоями. Загалом у комуні загинуло 909 осіб, в тому числі 270 дітей.

19 листопада Джонстаун оточили підрозділи армії та поліції Гаяни у супроводі представників посольства США в країні. Але все, що вони там знайшли – купу померлих, розбирати яку довелося багато днів.

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