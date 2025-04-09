Так паску вы еще не пекли: что делать, если забыли купить формы для выпечки (видео)

Формочки для выпекания можно сделать своими руками

Многие верующие украинцы сейчас активно готовятся к Пасхе. Хозяева стараются закупить все, что нужно для великого церковного праздника. Однако бывает такое, что самое главное в итоге и забывается

"Телеграф" рассказывает о том, что делать, если во время приготовление пасок поняли, что забыли купить формы для выпечки. Это не проблема с простым лайфхаком.

Чтобы сделать формы самостоятельно, понадобятся небольшие банки, кастрюли или любой другой предмет, который станет основой формы. Его нужно поставить вверх дном и накрыть сверху трехслойным квадратом из фольги таким образом, чтобы матовая сторона была внутри.

Далее нужно обернуть банку по периметру фольгой и прижать. Снимаем фольгу, а торчащие края загибаем, чтобы она стала аккуратнее.

Внутреннюю часть нашей формы нужно застелить пергаментной бумагой. Это необходимо, чтобы тесто не прилипало. Кстати, не забудьте перед выпечкой смазать её маслом.

Готово! Такие формочки не только дешевые, но и практичные. Например, их плюсом является то, что после выпечки их можно легко удалить с паски.

К слову, в сети есть немало видеоинструкции для самодельных форм. С ними будет легче разобраться, что к чему.

Напомним, ранее мы писали о том, чем покрасить яйца на Пасху, чтобы это было экологично и доступно.