Из Африки в дом: как живет генета в неволе и что ей нужно (фото, видео)

Генета — малоизвестное, но удивительно адаптивное животное. Она легко приспосабливается к жизни рядом с человеком, имеет характер кошки, но натуру охотника. "Телеграф" расскажет об особенностях содержания, питания и поведении этой экзотической хищницы

Ее можно спутать с дикой кошкой, но она — хищница из Африки, родом из семьи виверн. Генета – стройное, пятнистое животное, с длинным хвостом и грацией ночного охотника. В природе эти животные обитают в саваннах, кустарниках и тропических лесах.

Генета может стать домашним питомцем. В странах Африки их держат в домах как охотников на грызунов. Генеты похожи на кошек по характеру, а также "быстро узнают свои имена и реагируют на них". Об этом говорится на сайте, который предлагает купить это экзотическое животное. Цена немалая – более 76 тысяч гривен. Заявляется, что генеты от этого владельца – ручные.

Объявление о продаже генеты

В Украине генет можно увидеть в основном в зоопарках. Для создания хороших условий в неволе животное нуждается в специальном вольере, а также сбалансированном питании.

Генета в природе

Это может быть мясо, рыба, кошачий корм и фрукты. Генете также нужно давать витамины. В соцсетях генету часто называют "гибридом кота, пса и хорька". Она весьма неплохо устраивается в доме человека.

Основные характеристики:

Длина тела: 42-60 см

Хвост: до 55 см

Вес: 1–3 кг

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине можно купить даже кенгуру. Важно не забывать, что эти животные не характерны для Украины и требуют особых условий содержания.