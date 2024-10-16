В одном из 7 чудес мира нашли секретную гробницу со скелетами (фото, видео)

Место находки известно по фильму об Индиане Джонсе

Даже давно известные чудеса мира могут таить в себе неразгаданные секреты. Тайную гробницу, в которой было 12 скелетов, обнаружила команда исследователей в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Петре, который считается одним из семи современных чудес света.

Неожиданное открытие высветили в новом документальном фильме Discovery Channel. Казна (казначейство) в Петре является центром целого города, высеченного вручную на стенах пустынного каньона жителями Набатейского королевства 2000 лет назад. Широкому кругу это место известно из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Истинное предназначение казначейства остается загадкой.

Совместный иорданско-американский проект, возглавляемый исполнительным директором Американского исследовательского центра (ACOR), профессором Пирсом Полом Крисменом, получил чрезвычайно редкое разрешение провести дистанционное сканирование земли. Исследование выявило возможные подземные камеры в Казначействе и вокруг него.

Погребению тысячи лет

В руках одного из скедетов была чаша

Ученые полагают, что гробница, скорее всего, была построена как мавзолей или склеп в Набатейском королевстве в начале первого века нашей эры. Почти все гробницы в Петре были найдены пустыми, так что находка такого количества скелетов, керамики и т.д. позволит приоткрыть занавес истории набатеев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Китае откопали уникального нефритового дракона. Его возраст – 5000 лет.