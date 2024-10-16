Укр

В одном из 7 чудес мира нашли секретную гробницу со скелетами (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Место находки посещают миллионы туристов каждый год
Место находки посещают миллионы туристов каждый год. Фото кадр из передачи

Место находки известно по фильму об Индиане Джонсе

Даже давно известные чудеса мира могут таить в себе неразгаданные секреты. Тайную гробницу, в которой было 12 скелетов, обнаружила команда исследователей в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Петре, который считается одним из семи современных чудес света.

Неожиданное открытие высветили в новом документальном фильме Discovery Channel. Казна (казначейство) в Петре является центром целого города, высеченного вручную на стенах пустынного каньона жителями Набатейского королевства 2000 лет назад. Широкому кругу это место известно из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Истинное предназначение казначейства остается загадкой.

Совместный иорданско-американский проект, возглавляемый исполнительным директором Американского исследовательского центра (ACOR), профессором Пирсом Полом Крисменом, получил чрезвычайно редкое разрешение провести дистанционное сканирование земли. Исследование выявило возможные подземные камеры в Казначействе и вокруг него.

Скелеты в Петре
Погребению тысячи лет
Скелеты в Петре
В руках одного из скедетов была чаша

Ученые полагают, что гробница, скорее всего, была построена как мавзолей или склеп в Набатейском королевстве в начале первого века нашей эры. Почти все гробницы в Петре были найдены пустыми, так что находка такого количества скелетов, керамики и т.д. позволит приоткрыть занавес истории набатеев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Китае откопали уникального нефритового дракона. Его возраст – 5000 лет.

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