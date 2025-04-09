Неожиданные цифры: сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут (карта)

В некоторых частях страны такая фамилия особенно распространена

В большом и разнообразном списке фамилий, носителями которых являются украинцы, есть древние, забавные, "богатые", необычные родовые имена. Среди них также можно выделить и фамилию Москва, которая встречается не так уж и редко в Украине.

"Телеграф" решил проверить, сколько сейчас в стране живет носителей фамилии Москва. Соответствующие данные публикует портал "Рідні".

Согласно информации сайта, людей с таким родовым именем насчитывается 454. Что интересно, большинство из них проживает в западных областях Украины.

Меньше всего носителей фамилии Москва в северных и восточных областях. Также практически не встретить их и в центральной части страны.

Важно отметить, что во время полномасштабной войны, вероятно, данные могут обновляться не так часто. Потому настоящая информация о количестве носителей может в настоящее время быть другой. Однако ранее данные свидетельствовали о вышеуказанном количестве людей с родовым именем Москва в Украине.

Сколько в Украине людей с фамилией Москва

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в древности давали несчастливым украинцам. Всего их насчитывается 18.