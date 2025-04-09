Трамп играет, когда козырей больше. Дипломат оценил угрозу ядерной войны между США и Китаем

Пекин имеет гораздо меньший ядерный арсенал, чем Вашингтон.

Заявления руководства Китая о готовности Пекина к любым формам противостояния со США – политическим, экономическим, милитарным – указывают на решимость обеих сторон применить даже военный сценарий, но не исключают и закулисные способы разрешения противоречий между геополитическими гигантами.

Об этом в мини-интервью "Телеграфу" рассказал профессиональный дипломат, посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017) и Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко. Он оценил вероятность угрозы ядерной войны.

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Экс-посол напомнил, что официально США считают Тайвань частью Китая, однако не спешат сократить помощь Тайбэю и подтолкнуть его к сближению с Пекином.

— Напротив, администрация Байдена оказывала Тайваню значительную военную и политическую поддержку. С одной стороны, Трамп декларирует свою враждебность к действиям Пекина в отношении Тайбэя, а с другой — не исключено задействование секретных каналов коммуникации по установлению с Китаем доверительных отношений. То есть, Вашингтон мог бы "сдать" Тайвань за какие-то заманчивые предложения Пекина. Откровенно об этом не говорится, однако такой сценарий не исключается, — говорит дипломат.

Он подчеркнул: Китай открыто демонстрирует, что ни при каких условиях не откажется от возвращения Тайваня в свое государственно-правовое поле. Так что сначала будет задействована политика и "челночная" дипломатия, а дальше возможно обострение ситуации в случае очень агрессивной реакции США.

— Ядерное столкновение не в интересах ни одной из сторон, причем Китай очень хорошо понимает, что обладат гораздо меньшим ядерным потенциалом, чем США. Очевидно, что в случае вооруженного противоборства будет применяться исключительно конвенционное вооружение. Однако при эскалации ситуация может обостриться максимально. Пекин точно не применит первым ядерное оружие, а Вашингтон еще раз прокалькулирует, что это даст, если ударить ядерными зарядами, — предположил экспосол.

По его мнению, это будет проигрышная ситуация, поэтому до ядерной войны не дойдет, если не вмешается какой-то серьезный непредсказуемый субъективный фактор.

— На сегодняшний день все карты на столе. Причем, на первый взгляд, не видно, что у какой-то из сторон больше козырей. А Трамп любит играть только тогда, когда козырей больше, — подчеркнул Александр Левченко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" самый плохой для Украины вариант игры Трампа.