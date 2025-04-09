Что может заставить Трампа отменить пошлины. Искусственный интеллект назвал шесть причин

Заставить его "сдать назад" может комбинация факторов

Пошлины на импорт в США, введенные в начале апреля 2025 года, президента страны Дональда Трампа могут вынудить отменить определенные обстоятельства. Среди них как внутренние, так и внешние причины.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, что может побудить Трампа отменить свое решение. Анализ базируется на логических предположениях, экономических и политических реалиях, а также на мотивациях Трампа, которые он демонстрирует.

Экономическое давление внутри США

Цель повышения пошлин — защита американской экономики и "восстановление справедливости" в торговле. Однако последствия могут быть противоположными, и цены могут вырасти. К примеру, из-за подорожания импортных комплектующих для автопроизводителей или потребительских товаров. Это может вызвать недовольство граждан и бизнеса. Под их давлением Трамп мог бы пересмотреть свою политику во избежание экономической рецессии или инфляционного шока.

Международная реакция и ответные меры

Мировые экономики, такие как Китай, ЕС и Канада, пообещали принять меры в ответ на пошлины Трампа. Если они будут значительными (например, сельскохозяйственной продукции или технологии), это может стать ударом для экспорта США. Если рынки продолжат падение (как это произошло 3-4 апреля с индексами S&P 500 и Nasdaq), Трамп мог бы отменить пошлины.

Политическое давление и переговоры

Трамп склонен к заключению соглашений, и его сын Эрик намекал, что страны, которые первыми договорятся, получат преимущества. Если ключевые торговые партнеры, такие как Индия, Вьетнам или Израиль, предложат выгодные условия (например, отмена собственных пошлин на американские товары или инвестиции в США), Трамп мог бы пойти на отмену пошлин. Также заставить главу США пересмотреть свое решение могло бы внутреннее давление от Республиканской партии или бизнес-лобби в Конгрессе, если те увидят негативное влияние пошлин на экономику.

Рыночная нестабильность

Тревожным сигналом для Трампа может стать падение фондовых рынков США после введения пошлин (например, резкое понижение Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 3-4 апреля). Если инвесторы продолжат скупать безопасные активы (золото, облигации), а доллар будет ослабевать, имидж Трампа как "спасителя экономики" будет подорван. Он может упразднить пошлины, чтобы успокоить рынок.

Геополитические компромиссы

Трамп мог бы использовать отмену пошлин в рамках более широкой геополитической стратегии. Если бы Китай или ЕС согласились на уступки в других сферах (например, поддержка США в противостоянии с Россией или Ираном), президент Штатов мог бы пожертвовать тарифами ради внешнеполитических побед.

Внутренние протесты и общественное мнение

Если из-за пошлин растут цены на повседневные товары, в США могут возникнуть массовые протесты. Трамп ценит свой рейтинг и в этом случае мог бы пойти на отмену пошлин.

Таким образом, заставить Трампа упразднить пошлины могла бы комбинация экономического давления (внутреннего и международного), успешные переговоры с ключевыми партнерами и необходимость стабилизировать рынки. Вероятно, глава США представил это как "победу" своей жесткой стратегии.

Между тем, как рассказывал "Телеграф", пока Трамп продолжает нахваливать свою тарифную политику, громко заявляя, что пошлины уже приносят Штатам большие деньги. Но вместе с тем, если посмотреть на график рынка ценных бумаг, можно увидеть стремительное падение показателей.