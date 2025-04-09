iPhone за полтора миллиона гривен продают в Украине: в чем его особенность (фото, видео)

Эксклюзивный Айфон для тех, кто хочет показать свое богатство всем

Хотите стать "своим" среди шейхов или просто показать знакомым, что в жизни у вас все сложилось? Золотой iPhone точно заставит прохожих пялиться, а знакомых нервно считать свои сбережения.

Конечно, это шутка. Однако есть факт того, что в украинских онлайн магазинах появились особые версии новых iPhone, которые покрыты драгоценными металлами и стоят как хороший автомобиль.

Например, этот эксклюзивный кастомный iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max Solid Gold Sheikh Edition предлагают по цене 1 473 500 гривен. Этот смартфон отличается из обычных моделей роскошным покрытием из драгоценных металлов и узорами, нанесенными методом ручной гравировки.

Для ценителей ценных гаджетов доступны разные модификации памяти: iPhone 16 Pro с 256GB, 512GB или 1TB, а также iPhone 16 Pro Max с такими же вариантами памяти.

Однако Sheikh Edition – не единственный вариант для тех, кто ищет способ потратить лишние деньги. В Киеве также предлагают золотой iPhone 16 Pro Max с распятием. Этот телефон украшен бриллиантами, имеет ручную гравировку, молитву "Отче наш" на задней части и полностью покрыт золотом. Цена такого "религиозного" гаджета — $9000. Продавцы не без иронии отмечают, что с таким телефоном "не стыдно пойти святить пасху на Пасху".

Напомним, что самые дорогие кошки Украины продаются в Киеве. За какую породу хотят 289 тысяч гривен.