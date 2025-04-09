Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках

Перед тем как сотрудничать с компанией, стоит проверить, нет ли у нее долгов по зарплате — это можно сделать через открытый государственный реестр

Минимальная зарплата в Украине в ближайший календарный год повышаться не будет. Однако есть компании, которые даже и минималки не выплачивают. Задолженность по зарплате – не просто внутренний вопрос работодателя.

Украинцы могут проверить потенциального работодателя или партнера на добродетель. Увидеть долги по заработной плате можно бесплатно – эти данные открыты.

Один из источников – реестр должников, доступный на сайте Министерства юстиции – erb.minjust.gov.ua. Там можно бесплатно проверить, имеет ли предприятие статус должника перед своими работниками. Достаточно знать код ЕГРПОУ или название компании. Для этого есть отдельная вкладка на сайте реестра.

Список компаний с суммой задолженностей

Задолженность можно взыскать в судебном и досудебном порядке, однако лучше быть во всеоружии заранее. На сайте можно подробно ознакомиться с типами исполнительных производств по каждому из более 2 тысяч должников.

В этом реестре также можно увидеть неплательщиков штрафов, должников по алиментам и препятствующих свиданию с ребенком. "Телеграф" рассказывал, как пользоваться реестром должников и подобными , где можно проверить открытые исполнительные производства против себя и не только.