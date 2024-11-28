Беспокоится или угрожает? Путин сделал неоднозначное заявление о жизни Трампа

Трактовать слова Путина можно по-разному

Будущий президент США Дональд Трамп, на которого совершили покушения, якобы до сих пор остается не в безопасности. Такое двусмысленное заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом передают российские пропагандисты. Так, комментируя вопрос о разрешении ударов американским дальнобойным оружием по РФ и дальнейших взаимоотношений с США, Путин внезапно переключился на тему покушений на Трампа и избирательной кампании в США.

"Трамп даже сейчас не находится в безопасности, но я надеюсь, что он человек умный и осторожный",- сказал он.

Стоит отметить, что трактовать это заявление можно по-разному — и как якобы "беспокойство за американского коллегу", и как открытую угрозу.

Напомним, что по данным ФБР, кандидаты на высокие должности в новой администрации США начали получать угрозы. Нескольким из них пришли сообщения о бомбах в их домах. Пресс-секретарь переходной команды избранного президента Дональда Трампа Каролин Ливитт сообщила, что угрозы уже получили несколько человек, а правоохранители быстро отреагировали на вызовы и обеспечили безопасность. Официально имена жертв угроз не называются. Однако некоторые из них уже признались об этом публично.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин сделал заявление об ударе по Киеву.