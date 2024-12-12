Планы больше, чем у Гитлера. Раскрыты истинные намерения Путина

Если Трамп начнет договариваться с Путиным, это будет "Ялта-2"

Даже несмотря на установление несправедливого для Украины мира с Россией, не стоит думать, что президент Владимир Путин спит и видит, чтобы уничтожить нашу страну. И, несмотря на сравнение с Адольфом Гитлером, его планы гораздо глобальнее.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко. Он также объяснил, достигнет ли Путин своих планов.

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— На самом деле он гораздо более рациональный игрок, чем даже Зеленский, — говорит юрист. — Путин хочет превратить мир правил в мир договоренностей. Имею в виду правила, которые диктовали США. И как только Трамп с ним садится и договаривается, Путин своего достиг. Это уже вторая Ялта.

По мнению Геннадия Друзенко, Украина будет одним из пунктов договоренностей в большом пакете по разделу сфер влияния в мире между США и Россией.

— Дела у россиян идут не так хорошо, например, рубль зашкаливает. Если нефть опустить ниже 50 долларов за баррель (а Трамп это может сделать), то российская экономика войдет в коллапс. Зависимости от Китая увеличивается. Не думаю, что Путин спит и видит Россию ресурсной базой Китая. Они воюют контрактниками, а наемники дорожают каждый месяц: 25-30 тысяч долларов уже платят на "входе". Поэтому говорить, что у них безграничные ресурсы, — некорректно. Просто организация у них оказалась лучше, чем в Украине, и им удалось перевести экономику на военные рельсы, — отмечает общественный деятель.

Поэтому Путин, в сущности, достигнет своих главных целей, говорит он.

— А Украина скорее всего не вступит в НАТО в ближайшем будущем и потеряет Донбасс (все идет к тому). И у Путина есть все основания объявить победу. Если вы думаете, что Путин — это Гитлер, который будет жить в параллельной реальности и переть вперед, то из того, как он перестроил Россию на эту войну, выводы можно сделать противоположные, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он развеял популярный миф о НАТО.