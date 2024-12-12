Стало известно, как Трамп планирует надавить на Путина в вопросе Украины

Он также рассказал о потерях Украины и РФ

Избранный президент США Дональд Трамп использует поддержку Украины как рычаг, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Он заверил, что хочет достичь соглашения об окончании войны

Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time, который недавно назвал его "Человеком года". Так он ответил на вопрос о том, откажется ли он от Украины.

"Я хочу достичь соглашения. И единственный способ достичь соглашения – это не отказываться", – отметил избранный президент.

Кроме того, Трамп заявил, что потери Украины и России в последний месяц были примерно равны. Он рассказал, что встречался с группой людей из правительства, которые проинформировали его о количестве погибших солдат, убитых за последний месяц.

"Это потрясающие цифры как россиян, так и украинцев, и цифры примерно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях всюду, ошеломляет", – сказал Трамп.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что в ближайшей перспективе Украине может быть сложно рассчитывать на прежние объемы военной помощи из Соединенных Штатов Америки.