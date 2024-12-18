Теперь официально. Трампа провозгласили победителем выборов президента США

Его инаугурация состоится 20 января

Вечером 17 декабря окончательно завершилось голосование на выборах президента в США. Дональд Трамп стал официальным победителем борьбы за пост президента Соединенных Штатов.

Как сообщает CNN, во вторник избиратели Техаса на встрече в Остине отдали Трампу 40 голосов избирателей штата. После этого победа Трампа окончательно подтверждена.

Трамп победил на выборах еще 5 ноября, однако его победа официально была оформлена только 17 декабря. В этот день собралась Коллегия выборщиков, как это предусмотрено в рамках Конституции США, чтобы официально избрать президента.

В Штатах кандидат в президенты должен набрать 270 из 538 голосов выборщиков. На выборах в ноябре Трамп (кандидат от Республиканской партии) получил 312 голосов, а вице-президент Камала Гаррис (кандидат от Демократической партии) — 226.

Дальше голоса каждого штата поступят в Конгресс. 6 января состоится совместное заседание законодателей, где будут официально подсчитаны голоса выборщиков и Трампа официально объявят следующим президентом США, а избранного им сенатора штата Огайо Джей Ди Венса — вице-президентом. Они вступят в свои должности в полдень 20 января 2025 года.

Как рассказывал "Телеграф", Кит Келлог, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, посетит Киев в начале января. Также он посетит несколько других европейских столиц.