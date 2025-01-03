Почти сотня автомобилей столкнулись на трассе в Казахстане из-за плохой погоды (впечатляющие видео)

Развернуты ближайшие пункты обогрева, в которых будут эвакуироваться водители

В пятницу, 3 января, в Казахстане метель и гололед в первые дни нового года создали аварийные условия на дорогах. Водители нарушали скоростной режим и безопасную дистанцию. Колонна из 95 машин столкнулась на трассе "Астана — Щучинск" в Казахстане.

Причиной массовой аварии стала сильная метель. Об этом пишет местное издание Sputnik Казахстан.

Дорожные службы отмечают, что участок автодороги "Астана — Петропавловск" закрыли в 7:20 утра 3 января из-за ухудшения погодных условий. Уже в 12:30 движение в сторону Щучинска сопровождали полицейские и коммунальщики со спецтехникой.

По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим и безопасную дистанцию на 153-м километре трассы в районе села Жанаталап, из-за этого и произошло массовое столкновение.

По меньшей мере, два человека пострадали в результате массового ДТП в Акмолинской области. Развернуты ближайшие пункты обогрева, в которых будут эвакуироваться водители, пишет "24KZ".

Стоит отметить, что синоптики еще 2 января прогнозировали в Казахстане снег, метель и морозы до минус 10 градусов. Из-за сильных снегопадов в нескольких регионах Казахстана в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Вьюга и гололед создают аварийные условия: многие участки автодорог временно закрывают.

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