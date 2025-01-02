Грузовик в Киеве слетел с моста, протаранив забор: что говорит полиция (фото, видео)

Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все детали

В четверг, 2 января, в Киеве грузовик взлетел с моста на Выдубичах. В результате пострадал водитель.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Столичные паблики опубликовали видео.

"Фура взлетела с моста в Киеве, протаранив забор", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что фура лежит посреди дороги под мостом. На месте происшествия работают правоохранители. Работники ГСЧС тоже там находятся.

Что говорят в полиции

"Телеграф" обратился за комментарием в полицию Киева. Журналистке сообщили, что причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Погибших в результате аварии на мосту нет. Пострадал только водитель грузовика. Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все детали.

Напомним, что 31 декабря в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек.

"Телеграф" также сообщал, что в Одессе произошла страшная авария. Автомобиль сбил курьера службы доставки с ехавшим на мопеде рюкзаком "Glovo", его затащило под колесо машины. Это произошло из-за их столкновения, когда один пытался обогнать другого.